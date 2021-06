V Mariboru štiri osebe kazale znake zastrupitve

Ob 15.09 so v stanovanju v Krekovi ulici v Mariboru zaznali vonj po plinu.



Gasilci JZ GB Maribor so ob prihodu zaznali povečano koncentracijo ogljikovega monoksida, zaradi česar so takoj prezračili stanovanje, v katerem so bile štiri osebe, ki so kazale znake zastrupitve. Opravili so meritve, ki so pokazale povišano vrednost ogljikovega monoksida.



Dežurni delavec Mariborske plinarne je posumil na slabo delovanje plinske peči, zaradi česar je zaprl dovod plina.



Tri osebe so reševalci nujne medicinske pomoči iz Maribora prepeljali v UKC Maribor, poroča uprava za zaščito in reševanje.

