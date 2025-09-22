V Luciji brat napadel sestro, priključila se mu je še mama, razlog spora šokanten

V soboto ob 9.20 so policisti posredovali v stanovanju v Luciji. Ugotovili so, da je v družini prišlo do spora zaradi skrivanja osebnih stvari.

Brat napadel sestro, priključila se mu je še mama

Pri tem je brat najprej fizično napadel sestro, slednjemu pa se je priključila še 56-letna mama, ki je hčerko fizično napadala, vse dokler le ta ni rekla, da bo poklicala policijo.

V soboto malo pred 16. uro so policisti posredovali v stanovanju v Kozini, kjer je prišlo do spora med očetom in 36-letnim sinom. Med sporom je 64-letni oče udaril sina, zaradi česar so mu policisti izdali plačilni nalog. V nedeljo okoli 13.20 pa so policisti posredovali v stanovanju v Kopru, kjer je 29-letni moški doma kršil javni red in mir. Ker se kljub posredovanju ni pomiril, so mu odredili pridržanje in izrekli ukrep prepovedi približevanja. Zaradi kršitev so mu napisali plačilni nalog.

Pri tem je bila hčerka lažje telesno poškodovana, policisti pa bodo zoper oba napisali kazensko ovadbo za kaznivo dejanje nasilništva.