V lokalu ukradel torbico, zbežal, ujeli so ga domačini in ga do prihoda policistov zadržali

V sredo nekaj pred 20. uro so bili policisti Policijske uprava Ljubljana obveščeni o drzni tatvini na območju centra Ljubljana. 29-letni osumljenec je na vrtu gostinskega lokala oškodovanki s stojala odtujil torbico z vsebino in pobegnil s kraja.

To je opazil občan, ki je skupaj še z drugimi občani stekel za njim. V bližini so ga zadržali do prihoda policistov, ki so osumljencu odvzeli prostost.

Odtujeni predmeti, ki jih je med begom odvrgel, so bili vrnjeni oškodovanki. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo o vseh okoliščinah kaznivega dejanja drzne tatvine obvestili pristojno državno tožilstvo.

Ob tem bi se radi policisti zahvalili občanom, saj se je ponovno izkazalo, da njihova pozornost in takojšnje obveščanje policije o sumu kaznivih ravnanj ne samo da tega prepreči, ampak tudi privede do uspešnega prijetja storilcev.