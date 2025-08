Na Operativno komunikacijski center Policijske uprave Celje smo v zadnjih treh dneh prejeli 776 klicev občanov. 211 klicev je bilo interventnih, 4 nujni. 49 interventnih klicev je bilo s področja kriminalitete.

Kriminaliteta

V petek so bili obveščeni o tatvini osebnega vozila Renault Grand Scenic, letnik 2017, bele barve. Vozilo je bilo parkirano na parkirišču na Novem trgu v Celju.

Iz šotora podjetja na Tovarniški ulici v Celju je neznani storilec ukradel kosilnico.

Včeraj so vlom v stanovanjsko hišo obravnavali tudi na Vrhovem in v Veterniku. Na Vrhovem je storilec, ki je v hišo vlomil skozi kopalnično okno, ukradel gotovino. Iz nenaseljene stanovanjske hiše, kamor je storilec vlomil skozi okno kuhinje, po prvih podatkih ni ničesar ukradel.

V isti noči nas je policijo poklicala občanka in povedala, da se je v enem od velenjskih lokalov vklopil alarm. Ko so policisti in lastnik prišli na kraj so v lokalu našli prijaviteljico, ki si je postregla s pijačo in cigareti. Sledi kazenska ovadba.

V Gorici pri Slivnici smo v soboto obravnavali vlom v osebno vozilo. Storilec je ukradel gotovino in dve bančni kartici. Z eno od ukradenih kartic je na bankomatih opravil tri dvige gotovine.

Včeraj popoldne pa so v Velenju obravnavali še vlom v garažo. Storilec, sicer stari znanec policije, je vlomil v garažo stanovanjske hiše in poskušal ukrasti alkoholne pijače, daljnogled in nekaj drugih stvari. Pri tem ga je zalotil lastnik. Storilec je v nadaljevanju v garaži poškodoval še osebno vozilo. Storilca smo pridržali, sledi kazenska ovadba.