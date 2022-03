V lokalu je napadel natakarico, a se je potem še nadaljevalo

V soboto okoli 21. ure se je v gostinskem lokalu v Krškem 44-letnik nedostojno vedel do natakarice. Menda jo je na terasi lokala otipaval. Ko ga je lastnik lokala opozoril na neprimerno vedenje, so na teraso lokala prišli še drugi, med njimi tudi 32-letnik, ki naj bi 44-letnika poznal. Z razpršilom je poškropil več gostov lokala, zaradi česar so trije poiskali zdravniško pomoč v krškem zdravstvenem domu. Natakarica je v toaletnih prostorih pomagala enemu pri izpiranju oči, a je to tako razburilo njegovo 26-letno partnerico, da se je spravila na natakarico in je ta še sama morala poiskati zdravniško pomoč.

Policistu so 44-letniku napisali plačilni nalog, 26-letnico pa so osumili povzročitve lahke telesne poškodbe. Primer še ni zaključen, poroča PU Novo mesto.