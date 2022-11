V ljubljanski Šiški v stanovanju našli mrtvi osebi

»Ob 9.40 so v ulici Ob žici v Ljubljani gasilci GB Ljubljana ob navzočnosti policije s tehničnim posegom odprli vrata stanovanja v večstanovanjskem objektu, v katerem sta bili preminuli osebi.« To je današnji zapis uprave za zaščito in reševanje, na katerega ste nas obvestili bralci.

Dogodek smo preverili pri ljubljanski policijski upravi. »Danes nekaj pred 8. uro smo bili obveščeni, da svojci ne morejo stopiti v stik s starejšima osebama, ki sta sami živeli na območju Šiške. Policisti so ob pomoči gasilcev vstopili v stanovanje, kjer sta bili osebi najdeni mrtvi,« so sporočili policisti. Dodali so še, da vzrok smrti še ni znan, odrejena pa je bila tudi obdukcija – po prvih podatkih smrt oseb ni posledica kaznivega dejanja ali nesreče.

