Ob 2.51 je na Sneberski cesti v Ljubljani zagorela transformatorska postaja, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Gasilci GB Ljubljana in PGD Zadobrova so skupaj z zaposlenim Elektro Ljubljana pogasili požar, ohladili pogoreli material in požarišče pregledali s termovizijsko kamero. Transformatorska postaja je bila med gašenjem izklopljena in ni bila pod napetostjo.