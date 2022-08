V Ljubljani voznik umrl na kraju nesreče, trčil je v drevo

Ob 6.45 je v Drenikovi ulici v Ljubljani voznik med vožnjo doživel zastoj srca in se z osebnim vozilom nekontrolirano zaletel v drevo. Gasilci GB Ljubljana so odklopili akumulator na vozilu in do prihoda reševalcev oživljali voznika, navaja Uprava RS za zaščito in reševanje.

Kaj pravijo na PU Ljubljana?

»Danes, nekaj pred 7. uro smo bili obveščeni o prometni nesreči v križišču Drenikove ulice in Celovške ceste. Po doslej znanih podatkih je bilo ugotovljeno, da je 79-letni voznik osebnega vozila vozil po ulici Na jami, ter zapeljal naravnost čez Celovško cesto na Drenikovo ulico, kjer je zapeljal izven vozišča in trčil v drevo. Kljub hitri pomoči je voznik na kraju nesreče umrl. Obstaja možnost, da je do nesreče prišlo zaradi zdravstvenih težav voznika, kar se bo poskušalo ugotoviti v nadaljnji preiskavi,« so nam sporočili s ljubljanske policijske uprave.

O vseh ugotovljenih okoliščinah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.