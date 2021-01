Nekaj minut po 22. uri je bil na Viški cesti v Ljubljani sprožen javljalnik požara in sirena za evakuacijo v večstanovanjskem bloku, poroča uprava za zaščito in reševanje.



Prebivalci so se umaknili iz objekta že pred prihodom gasilcev GB Ljubljana in PGD Ljubljana – Vič. Gasilci so nato pregledali dva objekta, vendar niso našli požara. Z upravnikom objekta so ugasnili sirene in stanovalce spustili nazaj v stanovanja.