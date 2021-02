V Ljubljani trčenje petih vozil

V ponedeljek okoli 14. ure se je na Kavčičevi ulici v Ljubljani zgodila prometna nesreča, v kateri je bilo udeleženih pet vozil. Do prometne nesreče je prišlo, ker je voznik zaradi prekratke varnostne razdalje trčil v zadnje vozilo v koloni ter povzročil verižno trčenje še treh vozil. Pri tem so bili trije udeleženi vozniki lažje poškodovani. Policisti so povzročitelju izdali plačilni nalog, so sporočili iz PU Ljubljana.

