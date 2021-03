V Ljubljani so mu namerno zažgali avto?

V četrtek ob 23.26 je v Livarski ulici v Ljubljani zagorel osebni avto.



Posredovali so gasilci GB Ljubljana in PGD Tomačevo - Jarše. Še pred njihovim prihodom na kraj je vozilo pogasil lastnik. Gasilci so vozilo dodatno prelili in pregledali.



Po prvih znakih je bil požar podtaknjen in ga preiskujejo pristojni organi, poroča uprava za zaščito in reševanje.

