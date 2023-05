V Ljubljani so aretirali drzna tatova

Policisti so obravnavali tatvino različnih artiklov v trgovinah trgovskega centra na Grencu v Škofji Loki, kjer si je zmikavt prilastil več artiklov in brez plačila odšel. Policisti so ga izsledili, našli so tudi ukradene artikle, ki jih je odvrgel pod parkirane avte, med katerimi se je skrival. Vrnili so jih v trgovino.

Policisti so odvzeli prostost 24- in 27-letniku, ki sta 8. in 24. aprila v centru Ljubljane izvršila drzni tatvini. Pristopila sta do oškodovancev in jim iz torbic ali žepov jaken ukradla mobitele in jih oškodovala za 600 evrov. S kazensko ovadbo so ju privedli k preiskovalnemu sodniku, ta je zanju odredil pripor.

V nakupovalnem centru v Celju so varnostniki prijeli žensko, ki je odtujila več artiklov v skupni vrednosti okoli 77 evrov. Policisti so ji predmete zasegli, sledi kazenska ovadba.