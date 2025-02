V Ljubljani se vrstijo ropi: »Sredi belega dne sta jo porinila na tla ...«

Ljubljanski policisti poročajo o dveh novih ropih, ki sta se zgodila v torek. Policisti so bili o prvem obveščeni ob 13. uri na območju Most, ko sta neznanca pritekla za oškodovanko, jo porinila na tla in ji odtujila torbico z vsebino. Obe osebi sta bili oblečeni v temna oblačila in nosili maskirni pokrivali.

S kraja sta se odpeljala z belim karavan vozilom.

Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo o vseh okoliščinah obveščali pristojno državno tožilstvo.

***

Okoli polnoči so do oškodovanca v centru Ljubljane pristopili trije neznanci in ga ogovorili. Pri tem je eden izmed njih z grožnjo od oškodovanca zahteval denarnico in nato iz nje odtujil gotovino.

Opis oseb: Moški star med 25 in 30 let, visok med 180 in 190 cm, športne postave s temno brado in malo daljšimi temnimi lasmi.

Opis druge in tretje osebe: moška stara okoli 18 let, visoka okoli 170 do 175 cm, suhe postave.

Policisti še nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo o vseh okoliščinah obveščali pristojno državno tožilstvo.

***

V ponedeljek se je prav tako zgodil rop okoli 10. ure na območju Viča, ko je neznanec pritekel za oškodovanko, jo porinil na tla in ji odtujil torbico z vsebino.

Opis moškega: visok okoli 175 cm, oblečen v jeans hlače in črno jakno.