V Ljubljani se je v bazenu utapljal otrok, njegovo stanje je kritično

Potem ko smo že včeraj poročali o utopitvi 45-letnika v Krki, pred dnevi pa veliki tragediji in smrti otroka na Soči, je danes v Ljubljani prišlo do nove nesreče na vodah. V bazenu na območju Most se je utapljal otrok, poroča MMC.Otrok je potreboval zdravniško pomoč, reševalci pa so ga odpeljali na zdravljenje v ljubljanski klinični center. Bil naj bi v kritičnem stanju.Policisti okoliščine dogodka še preverjajo.