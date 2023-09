V Ljubljani prometna nesreča, udeležena tudi dojenček in njegova mama

Kot poroča Uprava RS za zaščito in reševanje sta ob 15.05 sta v Slovenčevi ulici v Ljubljani trčili osebni vozili.

Gasilci GB Ljubljana so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorja, nevtralizirali iztekle motorne tekočine in nudili prvo pomoč udeleženim.

Reševalci NMP Ljubljana so dve lažje poškodovani osebi na kraju oskrbeli, v UKC Ljubljana pa so preventivno prepeljali v nesreči udeleženega nepoškodovanega dojenčka in njegovo mamo.