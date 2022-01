V Ljubljani prišlo do nesreče, poškodoval si je glavo

Ob 9.49 si je v podjetju Hella Saturnus na Letališki cesti v Ljubljani zaposleni poškodoval glavo pri menjavi akumulatorja viličarja. Reševalci NMP Ljubljana so poškodovanca imobilizirali in ga prepeljali v bolnišnico, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Tudi PU Celje poroča, da so včeraj v skladišču podjetja v Šempetru v Savinjski dolini obravnavali nesrečo pri delu. Voznik viličarja je med vzvratno vožnjo trčil v 36-letnega delavca in mu hudo poškodoval nogo. O primeru še zbirajo obvestila.