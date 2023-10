V Ljubljani pretepli policista in kriminalista: eden huje poškodovan

S PU Ljubljana so nam potrdili, da sta bila konec septembra na območju Most pretepena policista. Bila sta izven delovnega časa, ko sta prejela obvestilo, da je ogroženo življenje oziroma varnost druge osebe. Kljub temu, da sta bila v prostem času, sta se odzvala obvestilu in hitro priskočila na pomoč.

V dogodku, ki se je zgodil na Fužinah, sta bila poškodovana policist in kriminalist, oba z večletnim stažem, eden od njiju huje.

V povezavi s tem dogodkom policija preiskuje sume kaznivih dejanj zoper javni red in mir. Za zdaj je osumljenih več neznanih oseb.

Ker intenzivna preiskava in zbiranje obvestil o vseh okoliščinah dogodka še poteka, policisti podrobnosti zaradi interesa preiskave ne morejo pojasnjevati, dodajajo pa, da »morajo policisti tudi izven svojega delovnega časa preprečevati nezakonita dejanja ter opravljati druge policijske naloge, če je zaradi nezakonitega dejanja ali splošne nevarnosti neposredno ogroženo življenje, zdravje, osebna varnost ali premoženje,« pojasnjujejo na PU Ljubljana.

Policistoma so nudili vso potrebno pomoč in jim zaželeli čimprejšnje okrevanje.