V Ljubljani preiskave, pridržali so sedem oseb

Sodišče Janševim prekrižalo načrte na RTV Slovenija

Senat vrhovnega sodišča, ki so ga sestavljali vrhovna sodnika in sodnica Nataša Smrekar kot predsednica ter Erik Kerševan in Marko Prijatelj kot člana, je pri ponovnem odločanju o pritožbah v zvezi z razrešitvijo članov nadzornega sveta RTV Slovenija ugodilo zahtevi za izdajo začasne odredbe in do pravnomočne odločitve v tem upravnem sporu zadržalo učinkovanje sklepa vlade,