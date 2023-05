V Ljubljani požar v stanovanju, stanovalce evakuirali

Včeraj, nekaj pred 15. uro so bili na PU Ljubljana obveščeni o požaru v stanovanju v stanovanjskem bloku v Zupančičevi jami v Ljubljani.

Ugotovljeno je bilo, da je prišlo do manjšega požara v stanovanju, ki so ga gasilci kmalu pogasili. Iz stavbe so bili evakuirani stanovalci, ki so se v objekt lahko kmalu vrnili. V požaru ni bila nobena oseba poškodovana, so pa eni stanovalki zagotovili zdravniško pomoč.

Policisti še zbirajo obvestila v zvezi suma storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti in bodo o vseh okoliščinah obvestili pristojno državno tožilstvo.