V Ljubljani oropal trgovino in pobegnil peš

V četrtek okoli pol devete ure zvečer so Policijsko upravo Ljubljana obvestili o ropu trgovine na Cesti na Brdo na območju Viča.

Po do sedaj zbranih obvestilih je storilec vstopil v prodajalno in zaposlenim zagrozil z nevarnim predmetom, nato pa iz blagajne odtujil nekaj sto evrov gotovine, ter s kraja peš pobegnil. V dogodku ni bil nihče poškodovan. Ropar je moški visok okoli 185 cm, srednje do suhe postave, oblečen v črne hlače in črno jopico dolgih rokavov. Čez obraz je imel podkapo z izrezom za oči in usta, obut je bil v črne športne copate z belim podplatom.

Preiskava ropa se nadaljuje.