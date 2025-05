Ukradel mu je skiro, nato pa se je zanj slabo končalo

S Policijske uprave Ljubljana so sporočili, da so ponoči policisti obravnavali dogodek, kjer je po do zdaj zbranih obvestilih osumljenec na območju centra mesta Ljubljane izpred gostinskega lokala odtujil električni skiro in pobegnil.

»Oškodovanec je v družbi še ene osebe stekel za storilcem. Ko sta ga dohitela, ju je storilec fizično napadel, da bi zadržal odtujen predmet. Pri tem ju je lažje poškodoval. To so zaznali policisti, ki so osumljenca prijeli in mu odvzeli prostost. Odtujen skiro je bil v postopku vrnjen oškodovancu,« so zapisali na omenjeni policijski upravi.

Dodali so, da policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil zaradi suma kaznivega dejanja roparske tatvine.