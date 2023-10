V Ljubljani ob prisotnosti gasilcev in policistov odprli vrata ter našli truplo

Po poročanju Uprava RS za zaščito in reševanje se je ob 5.56 se je na Cankarjevi ulici v Radovljici pri padcu v stanovanju poškodovala oseba. Gasilci PGD Radovljica so s tehničnim posegom odprli vhodna vrata in tako omogočili reševalcem NMP Radovljica dostop do poškodovane osebe.

Ob 2.17 se je v Vodopivčevi ulici v Kranju prav tako pri padcu v stanovanju poškodovala oseba. Gasilci GARS Kranj so s tehničnim posegom odprli vrata stanovanja in tako omogočili dostop do poškodovane osebe reševalcem NMP Kranj.

Včeraj ob 19.34 pa so na Celovški cesti v Ljubljani gasilci GB Ljubljana s tehničnim posegom odprli vrata stanovanja ter omogočili vstop policiji in reševalcem NMP do preminule osebe.