V Ljubljani napovedani novi protesti, to sporoča policija

V javnosti je bilo zaznati več pozivov na shoda v Ljubljani, ki bi naj bi potekala danes in jutri. Ljubljanska policijska uprava zato opozarja, da bo policija nadzirala spoštovanje veljavnih odlokov za preprečevanje širjenja nalezljive bolezni in v primeru ugotovljenih kršitev ustrezno ukrepala. Območje, kjer bo zaznan morebitni shod, ter konkretni postopki s policisti bodo videonadzorovani.



»Pozivamo vse, da upoštevajo opozorila in navodila policije ter spoštujejo vse odloke o omejitvi gibanja in zbiranja ljudi. Poudarjamo, da ne posegamo v pravice posameznikov do zbiranja in svobode izražanja, vendar pa je treba razumeti, da so odrejeni ukrepi izjemnega pomena za zdravje vseh nas in jih je treba upoštevati. Vse pozivamo, da ravnajo odgovorno in spoštujejo ukrepe za zajezitev epidemije koronavirusa, tako zaradi sebe kot tudi zaradi drugih,« so še zapisali v sporočilu za javnost.