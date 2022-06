Po koronskem predahu so se v Slovenijo vrnili turisti. Kjer so turisti, pa najdemo tudi takšne, ki bi na njihov račun zaslužili nekaj denarja, legalno ali ilegalno. V Ljubljani so tako že imeli nekaj primerov žeparskih tatvin, ki jih opažajo tudi turistični vodniki, o tem so že spregovorili v javnosti. »Za žrtve si izbirajo turiste, najraje azijske, ki nosijo s seboj več denarja,« je slišati. Po njihovem gre za izključno ženske večinoma srednjih let, a tudi mlajše, ki gredo najraje v lov, ko se žrtev premika, in takrat brskajo po njihovih jaknah, nahrbtnikih, stranskih torbicah. ...