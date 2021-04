V Ljubljani na pohodu drzni tatovi

V petek zjutraj je v središču Ljubljane neznanec ženski iz rok iztrgal denarnico in zbežal. Gre za okoli 40 let starega moškega, visokega okoli 185 centimetrov, suhe postave, kratkih temnih las, z izrazito dolgo brado – oblečen je bil v črna oblačila.



V soboto zjutraj pa je na območju Viča neznanec s pretvezo vstopil v stanovanje, se s stanovalcem nekaj časa pogovarjal , ob odhodu pa mu je odtujil mobilni telefon in nakit. Tat je star okoli 20 let, visok okoli 180 centimetrov, kratkih temnih las in z brki.

