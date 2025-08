Intervencija ob majskem vlomu v hišo na Idrijski ulici v Ljubljani, od koder naj bi 36-letni tunizijski državljan Mohamed Khobaeb Mzoughi odnesel ključe vozila audi A4, s tem pa zagrešil veliko tatvino, je bila za policiste in kriminaliste zagotovo ena lažjih. Brez predhodne konkretne pomoči Urbana V., lastnika vozila in solastnika hiše, bi se morali precej bolj namučiti, da bi ga ujeli, v resnici pa so ga prestregli ravno v trenutku, ko naj bi s torbo, v kateri je bilo več kosov orodja (od klešč, izvijača, večje pile, lomilca stekel do več namenskih nožev), in s ključem audija A4 zapuščal hiš...