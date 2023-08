V Ljubljani iz avta rešili dojenčka, v Vogljah se je v vozilo zaklenil malček

Uprava za zaščito in reševanje je v sredo poročala o več primerih reševanja otrok. Tako se je ob 16.18 na Vogljanski cesti v Vogljah otrok zaklenil v avtomobil. Gasilci GARS Kranj so s tehničnim posegom odprli vrata vozila in otroka izročili staršem.

Ob 14.01 so v Čopovi ulici v Žalcu gasilci PGD Žalec iz pokvarjenega dvigala stanovanjskega objekta rešili dva otroka.

Ob 15.19 so na cesti Ljubljanske brigade v Ljubljani gasilci GB Ljubljana s tehničnim posegom odprli vrata vozila, v katerem je bil dojenček.