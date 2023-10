V Litiji v stanovanju obležala, odpeljali so jo v UKC Ljubljana

Ob 19.35 je na Trgu na Stavbah v Litiji v stanovanju oseba padla in obležala, navaja Uprava za zaščito in reševanje. Gasilci PGD Litija so s tehničnim posegom odprli protivlomna vrata stanovanja, omogočili dostop reševalcem do onemogle osebe in odstranili hrano s štedilnika, ki se je smodila, ter nudili pomoč reševalcem NMP pri prenosu obolele osebe do reševalnega vozila.

Reševalci NMP Litija so osebo oskrbeli in prepeljali v UKC Ljubljana.