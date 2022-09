V laboratoriju doma gojil konopljo (FOTO)

Potem ko sta Slovenca, stara 32 in 44 let, v Italiji v začetku letošnjega leta padla v roke policistom zaradi več kaznivih dejanj neupravičene proizvodnje prepovedanih drog in prometa z njimi, so se s tem primerom začeli ukvarjati tudi pri nas.

»Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Koper so 5. septembra po odredbi sodišča v Kopru, izdani na podlagi evropskega preiskovalnega naloga pristojnih pravosodnih organov Republike Italije, izvedli hišni preiskavi na območju Divače in Postojne,« je pojasnila Anita Leskovec, tiskovna predstavnica Policijske uprave Koper.

Policisti so zasegli 10 kilogramov že posušene konoplje.

Med hišno preiskavo pri 44-letnem osumljencu iz Divače so kriminalisti našli približno 10 kilogramov prepovedane konoplje ter prostor za hidroponično gojenje konoplje. V laboratoriju je bilo posajenih 156 manjših sadik konoplje in 71 sadik konoplje, ki so se sušile. Osumljenca bodo ovadili zaradi pečanja z drogami.

»V Republiki Sloveniji je za storitev kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje prepovedanih drog in prometa z njimi zagrožena zaporna kazen v trajanju od enega do desetih let in denarna kazen,« je sklenila Anita Leskovec.