Policisti so v torek v Slovenskih Konjicah obravnavali voznika osebnega vozila, ki je vozil z več kot tremi promili alkohola v krvi in brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Voznika so pridržali do streznitve in mu zasegli vozilo.



Opito voznico pa so obravnavali tudi na Ravnah na Koroškem, so sporočili iz PU Celje. Preizkus alkoholiziranosti je pokazal 1,7 promila alkohola v krvi.