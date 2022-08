V Krškem zagorelo, prebivalce obveščajo, naj zaprejo okna

V Krškem so okoli 18. ure na deponiji Center za ravnanje z odpadki Spodnji Stari Grad zagoreli kosovni odpadki. Kot so povedali v podjetju, je požar kosovnih odpadkov omejen, posredujejo pa gasilci Poklicne gasilske enote Krško in gasilci iz več društev Gasilske zveze Krško. Stebra črnega dima ni več, vzrok požara pa še ni znan.

Gasilcem je uspelo omejiti požar, ki je že pod nadzorom, je sporočil direktor podjetja Miljenko Muha. Dodal je, da je požar sicer ni povzročil večje škode, nihče ni bil poškodovan, zagoreli pa so nenevarni odpadki, zato dim ne ogroža okolja. Iz regijskega centra za obveščanje Brežice so poslali obvestilo, v katerem prebivalce naselij Spodnji Stari Grad, Krško in Leskovec pri Krškem prosijo, da upoštevajo navodila pristojnih služb na terenu ter zaprejo okna in vrata na stanovanjskih objektih.

Policisti in kriminalisti PU Novo mesto bodo vzrok ugotavljali v prihodnjih dneh, ko bodo razmere dopuščale varen in nemoten ogled kraja požarišča.