V Krškem nadlegoval partnerko, kričal in ji grozil

V večernih urah so policiste PP Krško poklicali na pomoč iz zasebnega prostora v Krškem, kjer naj bi pijan kršitelj nadlegoval svojo partnerko, kričal in ji grozil.

Tudi po posredovanju policistov se ni pomiril in je nadaljeval s kršitvami, zato so mu odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev javnega reda in miru mu bodo izdali plačilni nalog.