TRAGEDIJA NA OBMOČJU MOZIRJA

V Kropi pijan voznik povozil 17-letnega fanta, umrl je na kraju nesreče

17-letni fant je skupaj s prijateljema hodil ob vozišču, ko je vanje zaradi neprilagojene hitrosti trčil voznik osebnega vozila.
Fotografija: V spomin. FOTO: Getty Images
V spomin. FOTO: Getty Images

Sinoči se je na območju Mozirja zgodila tragedija. Nekaj minut pred polnočjo je mladenič izgubil življenje v prometni nesreči, ki jo je povzročil voznik osebnega vozila pod vplivom alkohola.

Nesreča se je zgodila v Kropi, ko je voznik osebnega avtomobila vozil iz smeri Gornjega Gradu proti Bočni. Po ugotovitvah policije je zaradi neprilagojene hitrosti trčil v skupino treh fantov, ki so hodili ob desnem robu vozišča v smeri njegove vožnje.

Trk je bil silovit. Voznik in preostala dva fanta so takoj začeli z oživljanjem, pridružila sta se jima tudi policista, ki sta uporabila defibrilator. Kljub vsem naporom in hitremu prihodu reševalcev je bil izid tragičen in 17-letnik je umrl na kraju nesreče.

Voznik pijan – kazenska ovadba neizogibna

Preizkus alkoholiziranosti je pokazal, da je bil voznik pod vplivom alkohola. Odredili so mu strokovni pregled, zoper njega pa bo vložena kazenska ovadba zaradi suma kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu.

Policija opozarja, da je to že dvajseta smrtna žrtev prometnih nesreč letos na območju Policijske uprave Celje.

Alkohol in hitrost – smrtonosna kombinacija

Po podatkih policije ostajata prehitra vožnja in vožnja pod vplivom alkohola glavna povzročitelja najhujših prometnih nesreč. Povečana hitrost vozniku zmanjša vidno polje, kar pomeni, da lažje spregleda dogajanje ob robu ceste.

Pri alkoholiziranih voznikih so posledice še hujše – že pri 0,5 promila alkohola se verjetnost za nesrečo podvoji, pri 1,1 promila pa poveča kar osemkrat v primerjavi s treznim voznikom.

