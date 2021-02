V križišču trčil v mopedista

V petek malo po 21. uri je na Tržaški cesti v Ljubljani voznik osebnega vozila v križišču zavijal desno in izsilil prednost vozniku kolesa z motorjem, ki je v tistem času pravilno pripeljal po kolesarski stezi. Pri trčenju se je mopedist huje poškodoval in je bil z reševalnim vozilom odpeljan v UKC Ljubljana. Njegovo življenje ni ogroženo, so še sporočili iz PU Ljubljana.



Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil zaradi suma povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti in bodo o vseh ugotovljenih dejstvih obveščali pristojno državno tožilstvo.

