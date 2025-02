V križišču odvzel prednost 62-letnemu kolesarju, ki je moral v bolnišnico

V torek so večernih urah novomeške policiste iz bolnišnice obvestili, da oskrbujejo moškega, ki naj bi se poškodoval v prometni nesreči.

Policisti so zbrali obvestila in ugotovili, da se je nesreča zgodila v popoldanskih urah v Črnomlju, kjer je 20-letni voznik osebnega avtomobila v križišču odvzel prednost 62-letnemu kolesarju. Ta je po trčenju padel in se lažje poškodoval.

Zoper povzročitelja nesreče bodo zaradi kršitve cestno prometnih predpisov uvedli prekrškovni postopek.