Ob 16.21 je na parkirišču na ulici Mirka Vadnova v Kranju zagorel parkiran avtobus. Gasilci GARS Kranj in PGD Primskovo so ogenj na vozilu pogasili. V avtobusu so našli osebo in jo iznesli, žal pa je zdravnik ugotovil le še smrt.

Vzrok požara preiskuje policija, gasilci GARS Kranj pa razsvetljujejo kraj požara.