V Kranju ustavili voznika, ki je kršil številne predpise in ogrožal druge

Gorenjski prometni policisti so na Laborah obravnavali voznika zaradi več prekrškov. Najprej so ga ustavili zaradi prehitre vožnje. Pri omejitvi 50 km/h je vozil s hitrostjo 100 km/h. Potem je bil na hitrem testu pozitiven na prepovedane droge. V nadaljevanju pa je odklonil še strokovni pregled. Policisti so mu zasegli tudi osebni avtomobil, ker je bil v prometu udeležen brez veljavnega vozniškega dovoljenja.



Vse ugotovljeno predstavlja hujše kršitve in dejavnike, ki močno ogrožajo druge udeležence v prometu. Udeležence v prometu policisti opozarjajo na upoštevanje prometnih pravil in izogibanje tveganjem, ki so vzrok za nesreče in ogrožanja, poročajo kranjski policisti.