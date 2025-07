V Kranju ujeli hudo pijanega kolesarja, plačati mora 1.200 evrov

Kranjski policisti so imeli v nedeljo zvečer na cesti Staneta Žagarja v Kranju, v postopku 28-letnega kolesarja, ki je kolesaril pod vplivom alkohola (0,95 mg/l, kar je okoli 2 promila). Policisti so mu izdali plačilni nalog v znesku 1.200 evrov.

Radovljiški policisti so bili v nedeljo nekaj do 19. ure obveščeni o prometni nesreči med voznikom avtomobila, kolesarjem in motoristom. Tako je 27-letni kolesar kolesaril iz smeri Dobrega Polja proti Posavcu in zaradi neprilagojene hitrosti trčil v zadnji del avtomobila, ki ga je voznik pred njim ustavil zaradi pešcev ob vozišču. Kolesarja je po trku v avtomobil odbilo na nasprotno smerno vozišče, kjer je iz nasprotne smeri pravilno pripeljal motorist. V prometni nesreči nihče ni potreboval zdravniške pomoči. Policisti za kolesarja vodijo prekrškovni postopek.