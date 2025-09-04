POŽAR

V Kranju ogenj v stanovanju: 63-letnik sušil oblačila, pustil prižgan električni radiator

Nastalo je za okoli 15.000 evrov škode.
Fotografija: Simbolična fotografija
Simbolična fotografija

04.09.2025 ob 19:23
Kranjski policisti so bili v sredo okoli 17.30 obveščeni o požaru v večstanovanjskem objektu na območju Kranja. 63-letni moški je v stanovanju pustil prižgan električni radiator, na katerem je sušil oblačila ter stanovanje zapustil.  

Škode za okoli 15.000 evrov

Medtem je prišlo do požara, v katerem je nastala premoženjska škoda v več prostorih stanovanja in v višini okoli 15.000 evrov. Požar so pogasili gasilci. Policisti zoper moškega vodijo postopke v smeri suma storitve kaznivega dejanja iz poglavja kaznivih dejanj zoper splošno varnost ljudi in premoženja.  

