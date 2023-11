V Kranju avto s ceste v zid, voznik na kokainu

Ob 23.19 je na Ljubljanski cesti v Kranju osebno vozilo zapeljalo z vozišča in trčilo v oporni zid.

Kot poroča Uprava za zaščito in reševanje, so gasilci GARS Kranj zavarovali in osvetljevali kraj dogodka, odklopili akumulator, s tehničnim posegom rešili poškodovanega voznika iz vozila in nudili pomoč reševalcem NMP Kranj.

Kaj pravijo na PU Kranj?

S kranjske policije pa so sporočili, da je vozil 33-letnik, ki je zaradi neprilagojene hitrosti v desnem ovinku zapeljal izven vozišča in z avtomobilom trčil v steno. Odrejeni hitri test na prepovedano drogo mu je pokazal prisotnost na kokain. V nadaljevanju mu je bil odrejen strokovni pregled.

Bil je telesno poškodovan in z reševalnim vozilom odpeljan v zdravstveno ustanovo. Na kraju so pomoč nudili tudi gasilci. Policisti zanj vodijo prekrškovni postopek.