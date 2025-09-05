V kranjski gostilni zagorelo olje v fritezi, ena oseba končala v bolnišnici
Kranjski policisti so bili v četrtek okoli 17.40 obveščeni o požaru v enem izmed gostinskih obratov, kjer je zagorelo v kuhinji. Po prvih podatkih se je vžgalo olje v fritezi.
Ena oseba je zaradi vdihanega dima potrebovala zdravniško pomoč in so jo reševalci z vozilom prepeljali v zdravstveno ustanovo. Požar so pogasili gasilci, nastalo pa je za okoli 3.000 evrov premoženjske škode.
Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah in vodijo postopek.
Hvala, ker berete Slovenske novice.
Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.