POŽAR

V kranjski gostilni zagorelo olje v fritezi, ena oseba končala v bolnišnici

Požar so pogasili gasilci, nastalo pa je za okoli 3.000 evrov premoženjske škode.
Fotografija: Fotografija je simbolična. Foto: Boštjan Fon, Slovenske novice
Fotografija je simbolična. Foto: Boštjan Fon, Slovenske novice

N. Č.
05.09.2025 ob 18:23
N. Č.
05.09.2025 ob 18:23

Kranjski policisti so bili v četrtek okoli 17.40 obveščeni o požaru v enem izmed gostinskih obratov, kjer je zagorelo v kuhinji. Po prvih podatkih se je vžgalo olje v fritezi.

Ena oseba je zaradi vdihanega dima potrebovala zdravniško pomoč in so jo reševalci z vozilom prepeljali v zdravstveno ustanovo. Požar so pogasili gasilci, nastalo pa je za okoli 3.000 evrov premoženjske škode.

Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah in vodijo postopek.

