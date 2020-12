V kozarcih za med je skrival prepovedano substanco

Policisti PP Logatec so v ponedeljek po zbranih obvestilih in pridobljeni odredbi pri 44-letniku opravili hišno preiskavo zaradi suma tatvine. Predmete (čebelje panje), ki izvirajo iz kaznivega dejanja so našli in zasegli.



Poleg tega so našli tudi okoli pet kilogramov posušene konoplje, okoli 80 ml konopljine smole in pripomočke za prodajo (tehtnico, mlinček, vrečke). Policisti nadaljujejo preiskavo in bo zoper moškega podana kazenska ovadba na pristojno tožilstvo zaradi sumov kaznivega dejanja tatvine in neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami.