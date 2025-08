V Kopru pele pesti: mladci na skuterjih Norvežanom potrgali oblačila, dva zbili na tla in ju brcali

Policiste je v četrtek popoldan poklical občan in povedal, da sta ga pretepla moška. V Spodnjih Škofijah sta izstopila iz vozila, 36-letnika pretepla in mu razbila telefon.

Kot so sporočili s Policijske uprave (PU) Koper, so policisti kmalu zatem izsledili vozilo nasilnežev v Kopru in 39-letnega voznika utemeljeno osumili storitve kaznivega dejanja povzročitve lahke telesne poškodbe. Odredili so mu pridržanje, saj je obstajala nevarnost, da bo s kršitvijo nadaljeval.

Pesti so v Kopru pele tudi po nogometni tekmi med domačim FC Koper in FK Viking iz Norveške. Ob 23.20 je 23-letni Norvežan policistom prijavil, da ga je pri Bonifiki napadla skupina mladostnikov na skuterjih. Pretepli so ga in ga lažje ranili ter mu vzeli denarnico, v kateri je imel bančno kartico. Policisti obravnavajo sum storitve kaznivega dejanja ropa in nadaljujejo z zbiranjem obvestil.

Eno uro pozneje so policisti PU Koper dobili še obvestilo o pretepu na Ukmarjevem trgu v Kopru. Skupno gostujočih navijačev iz Norveške naj bi napadla skupina navijačev na skuterjih. Potrgali so jim oblačila, dva Norvežana so tudi zbili na tla in ju brcali ter enemu vzeli mobilni telefon. Policisti incident intenzivno preiskujejo.