V Kopru obravnavali 5 serijskih storilcev, prednjači premoženjska kriminaliteta

Policijska postaja Koper je podala poročilo letošnjega leta v zvezi z obravnavo 1480 kaznivih dejanj. Največji delež je kaznivih dejanj zoper premoženje in sicer 1100 kaznivih dejanj. Najbolj izstopajo tatvine 600 (priložnostne in v trgovinah), nato velike tatvine 164 in poškodovanje tuje stvari 210. Skupna preiskanost kaznivih dejanj je 39 %, preiskanost premoženjske kriminalitete pa 28%. V občini Koper je približno 1/3 kaznivih dejanj storjenih na območju centra Kopra, prednjači premoženjska kriminaliteta, predvsem tatvine po trgovinah.

Obravnavali so tudi 5 serijskih storilcev in uspešno preiskali 30 kaznivih dejanj. Na območju PU Koper je bilo od leta 2017 dalje, letno izvršenih v povprečju okoli 3600 kaznivih dejanj zoper premoženje, med katerimi so prevladovale tatvine, poškodovanja tuje stvari in velike tatvine, kamor prištevamo tudi vlomne velike tatvine oz. vlome. Ti praviloma predstavljajo okoli eno petino vseh kaznivih dejanj zoper premoženje. Do leta 2020 - do pričetka epidemije, so bila kazniva dejanja zoper premoženje, kar velja tudi za vlome, v porastu, v letih 2020 in 2021 pa je bilo takšnih kaznivih dejanj opazno manj, kar je pripisati omejevalnim ukrepom v povezavi z epidemijo. V letošnjem letu je ponovno zaznan trend povečanja števila tako vseh kaznivih dejanj zoper premoženje, kot tudi vlomov, v primerjavi z specifičnima letoma pred tem.

FOTO: PU Koper

Vlomilci so bili na delu 362-krat

Na območju PU Koper je bilo tako v prvih 9 mesecih leta 2022 izvršenih 362 vlomov, kar je okoli 44 % več kot v istem obdobju lanskega leta. Kljub temu pa je število tovrstnih kaznivih dejanj, obravnavanih na območju PU Koper v letošnjem letu, nižje kot v letih pred epidemijo. Vlomne velike tatvine so najpogostejše na območjih obalnih PP Koper, Piran in Izola ter na območjih PP Sežana in Postojna, pri čemer se na območju Obale najpogosteje pojavljajo vlomi v različne poslovne prostore, na območjih preostalih PP pa vlomi v stanovanjske hiše in osebne avtomobile, ki so pogosti tudi na območju PP Koper. Vlomilci na območju PU Koper v zadnjem času najpogosteje vlamljajo prav v različne stanovanjske objekte, najpogosteje v stanovanjske hiše v naseljih, v različne poslovne prostore, kot so gostinski lokali, pisarne in trgovine ter v osebne avtomobile.

V letošnjem letu je bilo na območju PU Koper izvršenih skupno 14 vlomov, pri katerih je bilo vlomljeno v različne šole in vrtce. Največ tovrstnih kaznivih dejanj je bilo izvršenih prav na območju PP Koper. V istem obdobju lanskega leta je PU Koper obravnavala le en takšen primer. Storilci v stanovanjske objekte in osebne avtomobile najpogosteje vlamljajo v času dopoldneva ali poznega popoldneva oz. večera, v poslovne objekte pa najpogosteje v času noči. Način izvršitve takšnih kaznivih je praviloma z vlamljanjem skozi vrata ali okna z uporabo orodja kot so izvijači ali montirana železa. Vlomilci iz stanovanjskih objektov in osebnih avtomobilov najpogosteje kradejo denar, plačilne kartice in nakit, iz poslovnih objektov pa tudi druge predmete, med katerimi so tudi elektronske naprave, tobačni izdelki, oblačila, očala.

PU Koper poziva občane naj bodo pozorni na dogajanje v okolici svojih domov in delovnih mest in naj o sumljivih opaženjih obveščajo policijo, saj lahko skupaj učinkovito prispevamo k boljši varnosti.