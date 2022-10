V koprskem pristanišču zasegli tono in pol prepovedane sestavine za proizvodnjo amfetamina

Delavci FU Koper so v začetku septembra obvestili kriminaliste sektorja kriminalistične policije PU Koper, da so pri pregledu vsebine enega od ladijskih zabojnikov v koprskem pristanišču med tovorom magnezijevega sulfata odkrili tudi vrečke, v katerih je bila bela prašnata snov, ki je na preliminarni test za prepovedane droge reagirala na sum prepovedane droge metamfetamin.

FOTO: PU Koper

Koprski kriminalisti so med pregledom sumljive pošiljke ugotovili, da je v ladijskem zabojniku 120 vreč, v katerih je bila bela prašnata snov. Te vreče so odstopale po teži v primerjavi z vrečami, v katerih je bil legalen tovor. Vreče z legalnim tovorom so bile težke 25 kg, sporne vreče pa v povprečju 12,60 kg.

FOTO: PU Koper

Vzeti vzorci so bili poslani v Nacionalni forenzični laboratorij, kjer so bile opravljene dodatne analize. Po detajlnem analiziranju snovi je bilo ugotovljeno, da je bilo v 120 vrečah 1.517 kg (bruto) BMK-glicidne kisline (2-metil-3-feniloksiran-2-karboksilna kislina), ki je v Uredbi (ES) Evropskega parlamenta in Sveta uvrščena v skupino 1 predhodnih sestavin za prepovedane droge.

FOTO: PU Koper

S pregledom dokumentacije spornega zabojnika in drugimi aktivnostmi policije in Fursa je bilo ugotovljeno, da je organizator in lastnik tovora podjetje iz Madžarske, ki je organiziralo prevoz iz Kitajske v koprsko pristanišče, v nadaljevanju pa naj bi bil tovor dostavljen podjetju na Nizozemskem.

FOTO: PU Koper

PU Koper zbirajo dodatna obvestila in dokaze o naročnikih, plačnikih in prejemnikih tovora, pri tem pa sodelujejo tudi s kriminalisti drugih evropskih držav. Za neupravičeno proizvodnjo in promet s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog (po 186. členu KZ) je predpisana zaporna kazen od enega do desetih let, če je dejanje storjeno v hudodelski združbi pa je predpisana zaporna kazen od pet do petnajst let.