V koprskem križišču oblečen v maskoto, izvajalo pantomimo

V petek so koprski policisti bili ob 10.27 napoteni v koprsko križišče, kjer naj bi moški, oblečen v maskoto, izvajalo pantomimo med stoječimi vozili in pri tem beračil.

»Policisti so kmalu na kraju ugotovili identiteto 25-letnega romunskega državljana, ki so mu zaradi hoje po vozišču izdali plačilni nalog ter ga napotili na pločnik. Ob 11.24 so bili ponovno policisti napoteni v isto križišče, kjer je isti moški ponovno hodil po vozišču in beračil,« so sporočili s PU Koper.

Možje v modrem so ga tudi tokrat izsledili in mu zaradi hoje po vozišču in neupoštevanja odredbe ponovno izdali plačilni nalog.