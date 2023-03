V kombiju skrival 10 migrantov

Policisti Policijske postaje za izravnalne ukrepe Nova Gorica so v teh dneh v nočnem času blizu meje z Italijo v Vrtojbi ustavili kombi, za volanom katerega je sedel 53-letni voznik. V tovornem delu se je stiskalo 10 nezakonitih migrantov, in sicer 8 Kurdov in dva Vietnamca, ki so bili stari med 18 in 35 leti. Tujci niso izpolnjevali pogojev za vstop in bivanje na ozemlju naše države in so izrazili namero za podajo vloge za mednarodno zaščito.

Po končanem postopku so jih namestili v Azilni dom Ljubljana. S PU Nova Gorica so sporočili, da je 53-letnik z območja PU Celje nezakonite migrante, ki so pot začeli v Turčiji in so bili namenjeni v Francijo, prevažal iz Hrvaške. »Zaradi utemeljenih razlogov za sum storitve kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države so kriminalisti zoper 53-letnika podali kazensko ovadbo,« smo še izvedeli.