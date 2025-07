V kombiju prevažali ukradena kolesa

Pred dnevi sta policista Policijske postaje za izravnalne ukrepe Murska Sobota v Lendavi kontrolirala kombinirano vozilo s slovaškega registrskega območja, v katerem so bili štirje državljani Slovaške.

Ena izmed obravnavanih oseb je posedovala manjšo količino prepovedane droge konoplja.

V postopku sta v vozilu odkrila tri električna kolesa v vrednosti okrog 10.000 evrov, za katera se je izkazalo, da so bila ponoči ukradena na območju Lendave in še niso bila prijavljena kot ukradena. »Ena izmed obravnavanih oseb je posedovala tudi manjšo količino prepovedane droge konoplje.« S pomočjo lendavskih policistov so opravili hišno preiskavo oziroma preiskavo vozila ter v njem našli tudi vlomilsko orodje in druge predmete za izvrševanje kaznivih dejanj.

»Na podlagi zbranih obvestil in dokazov je bilo ugotovljeno, da so obravnavani tuji državljani osumljeni storitve kaznivega dejanja velike tatvine. Zoper vse štiri osumljene osebe bo podana kazenska ovadba na pristojno okrožno državno tožilstvo. Ukradena kolesa so bila vrnjena oškodovanim lastnikom. Za kaznivo dejanje velike tatvine je po kazenskem zakoniku predpisana kazen zapora do petih let,« dodajajo na murskosoboški policijski upravi.

Tujcu, ki je posedoval prepovedano drogo, so v prekrškovnem postopku izrekli globo. »Občanom svetujemo, da naj bodo ob pojavu sumljivih oseb pozorni na njihov videz, naj si zapišejo registrsko številko vozila in o tem takoj obvestijo policiste na številko 113,« so še dodali na policiji.