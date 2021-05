V kombiju prevažal 30 tujih prebežnikov

Policisti PP Podlehnik so v četrtek v jutranjih urah na območju Podlehnika zaustavili voznika kombiniranega vozila italijanskih registrskih številk, 20-letnega državljana Ukrajine, ki je v tovornem delu vozila prevažal 315 državljanov Bangladeša in 15 državljanov Pakistana. V skupini je bil tudi 31-letni državljan Pakistana, ki je član hudodelske združbe in je ljudi peš nezakonito spravil čez državno mejo iz Hrvaške v Slovenijo. Njega in voznika so policisti privedli k preiskovalnemu sodniku okrožnega sodišča na Ptuju, ta pa je zoper oba odredil sodno pridržanje.



Za 30 prebežnikov potekajo postopki za vrnitev hrvaškim varnostnim organom.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: