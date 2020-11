V kombiju prevažal 16 nezakonitih migrantov

Ljutomerski policisti so v ponedeljek malo po 8. uri v naselju Veščica pri Razkrižju zaustavili kombinirano vozilo belgijskih registrskih oznak. Med kontrolo vozila so policisti ugotovili, da voznik, državljan Belgije, v vozilu nezakonito prevaža 16 tujcev.



Belgijec je v vozilu nezakonito prevažal dva državljana Iraka in 14 državljanov Egipta, so pojasnili pri PU Murska Sobota.



Policisti so vozniku odvzeli prostost zaradi prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države in ga bodo privedli k preiskovalnemu sodniku. Tujci bodo po končanem policijskem postopku vrnjeni hrvaškim varnostnim organom.